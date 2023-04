Qui est Alvin Bragg, le procureur qui a inculpé Donald Trump et qui s'était auparavant attiré les foudres des conservateurs?

En poste depuis le premier janvier 2022, M. Bragg, né à Harlem dans le nord de Manhattan, s'est tout de suite fait connaître pour ses positions progressistes en matière de politique pénale et répressive. S'attirant les foudres des conservateurs républicains, il a affiché sa volonté de chercher des alternatives à la prison pour les délits mineurs et mettre au contraire la pression sur la criminalité en col blanc et financière.

Ayant grandi dans le quartier de Harlem dans les années 1980-1990, il avait raconté en 2021 avoir été "profondément marqué par la chaîne pénale, y compris en assistant à trois interpellations inconstitutionnelles, arme au poing, par le NYPD", la police de New York, dont le comportement à l'endroit des minorités noires et hispaniques a souvent été décrié.

Sorti de Harvard, il a travaillé pour le procureur général de New York et pour le parquet fédéral. Succédant au procureur Cyrus Vance, Alvin Bragg annonce d'entrée qu'il ne poursuivra plus les infractions jugées mineures comme les refus d'obtempérer ou les résistances aux interpellations.

Dans une mégapole de 8,5 millions d'habitants, réputée pour ses énormes inégalités socio-économiques et son histoire parfois violente, M. Bragg s'engage aussi à requérir des peines adoucies pour certains vols. La prison doit être considérée aussi comme un dernier recours. Mais Alvin Bragg doit faire machine arrière après des critiques du maire de New York, l'ancien capitaine de police Eric Adams. Cet édile afro-américain, qui se veut à poigne, a été élu fin 2021 en faisant campagne sur la lutte contre la criminalité par arme à feu.