Donald Trump, acteur d'un épisode improbable de l'histoire américaine

Les télévisions n’ont pas été autorisées à filmer l’audience et seulement cinq photographes ont pu en immortaliser les premiers instants, mais nul n’oubliera cette journée qui aura vu un ancien commandant en chef se soumettre à la procédure infamante des empreintes digitales et des photos d’identité judiciaire. Une journée appelée à se conclure par une conférence de presse de l’inculpé dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, qui s’annonçait, elle aussi, surréaliste.

Trois quarts des Américains pensent que la politique joue “un certain rôle” dans les poursuites intentées contre Donald Trump, la moitié estimant qu’elle joue même “un rôle majeur”, selon un sondage CNN publié lundi. Cela n’empêche pas une majorité (60 %) d’applaudir à sa comparution en justice, alors que seulement 10 % des personnes interrogées considèrent que l’ancien Président n’a rien à se reprocher. L’attitude varie évidemment selon le bord politique : 94 % des Démocrates approuvent l’inculpation et 79 % des Républicains la désapprouvent. Les indépendants sont 62 % à marquer leur accord, ce qui est sans doute l’enseignement le plus intéressant dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, à laquelle Trump est et entend rester candidat.

Confrontation ironique

C’est une confrontation ironique que celle qui a opposé Donald Trump au juge Juan Manuel Merchan. Celui qui n’a jamais eu assez de mots désobligeants pour les immigrants latino-américains, et voulut protéger les Américains derrière un mur à élever sur la frontière avec le Mexique, s’est entendu notifier les charges retenues contre lui par un magistrat né en Colombie et arrivé avec ses parents dans le Queens à l’âge de six ans. Merchan est devenu la bête noire du clan Trump. C’est lui qui a instruit le procès de la Trump Organization, reconnue coupable de fraude fiscale, et a envoyé en prison son principal responsable financier, Allen Weisselberg, un proche de l’ancien Président.

D’autres casseroles judiciaires

L’affaire Stormy Daniels n’est pas la seule à exposer Donald Trump à des démêlés judiciaires. Une enquête se poursuit, en Géorgie, sur les pressions exercées par l’ancien Président sur les autorités de cet État du Sud pour inverser le résultat de la présidentielle de 2020 et “trouver” les 11 780 votes qui lui auraient donné la victoire sur Joe Biden, vainqueur inattendu dans cet ancien bastion républicain. Le ministère de la Justice et le FBI auraient, par ailleurs, trouvé de nouvelles preuves accablant Donald Trump dans la saga des documents confidentiels découverts à Mar-a-Lago. Plus que la détention de ceux-ci, c’est l’obstruction à la justice dont l’ancien Président se serait rendu coupable pour ne pas les restituer qui retient l’attention des enquêteurs.