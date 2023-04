Ces prêtres et membres du personnel de l'archidiocèse "se sont livrés à des actes horribles et répétés sur les enfants les plus vulnérables de leur communauté, tandis que les dirigeants de l'archidiocèse fermaient les yeux", selon un rapport du procureur de cet Etat du nord-est.

Ce document porte sur l'archidiocèse de Baltimore, tout près de la capitale Washington. Il est le fruit d'une investigation ouverte en 2018, comme dans de nombreux autres Etats, à la suite d'une enquête choc en Pennsylvanie.

Quelque 156 membres de l'Eglise y sont identifiés, suspectés d'actes pédophiles sur plus de 600 enfants. Mais le nombre réel de leurs victimes "est sans doute bien plus élevé", notent les autorités, qui rappellent que seule une faible proportion des viols sont signalés.

Elles insistent sur la "complicité" de la hiérarchie ecclésiastique, qui "a refusé de prendre en compte les allégations de violences sexuelles sur des enfants".

"Quand il devenait impossible de nier", l'Eglise se contentait de déplacer les personnes mises en cause, vers des postes où elles travaillaient parfois de nouveau près d'enfants, selon les services du procureur.

"L'archidiocèse tenait davantage à éviter les scandales ou la publicité négative qu'à protéger les enfants."

Ce rapport, bien qu'officiel, n'a pas valeur d'inculpation.