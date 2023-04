Pourquoi les Démocrates font de Chicago leur quartier général pour la bataille du Midwest

Troisième métropole des États-Unis, lieu de naissance du gratte-ciel, capitale économique et culturelle régionale, volontiers considérée comme une des plus belles villes du monde, Chicago cumule les atouts pour être une option évidente, tant en termes de logistique que de stratégie politique. Alors que les Républicains y sont venus quatorze fois, les Démocrates y tiendront leur douzième Convention – c’est tout dire. La première depuis celle de 1996 qui avait préparé la réélection de Bill Clinton. Et la deuxième depuis celle de 1968 qui avait été assombrie par les violents affrontements entre forces de l’ordre et opposants à la guerre du Vietnam.

Les diverses raisons d’un choix

Ce n’est, toutefois, pas la qualité des infrastructures ou la beauté du site, sur les rives du lac Michigan, qui a emporté la décision. Alors qu’un parti préfère souvent flatter une ville ou un État où il espère ainsi gagner des points (considération qui aurait logiquement dû profiter à Atlanta, voire à New York, où les récents succès des Républicains auraient pu justifier une contre-offensive), les Démocrates seront en terrain conquis à Chicago. Et c’est précisément ce qui les motive.

D’une part, le Parti entend se recentrer sur ses fondamentaux et notamment resserrer les liens avec le monde du travail et les syndicats, une des composantes fortes de sa base électorale – deuxième centre industriel du pays, Chicago s’y prête on ne peut mieux. D’autre part, dans ce solide bastion démocrate, le Parti ne sera pas exposé aux aléas qu’il pouvait redouter en Géorgie, où les Républicains contrôlent les pouvoirs locaux et auraient pu gêner l’organisation de la Convention. De la défense de l’avortement au contrôle sur les armes à feu ou aux droits des minorités, les orateurs pourront traiter des sujets qui divisent sans trop craindre agitation et perturbations.

Le Michigan et le Wisconsin en ligne de mire

Chicago se trouve enfin, et surtout, à proximité de plusieurs États qui constitueront, de nouveau, un enjeu crucial de la présidentielle. Des États que les Démocrates tenaient pour acquis, mais qui, comme le Michigan et le Wisconsin, avaient créé la surprise en votant pour Donald Trump en 2016. Ils sont rentrés dans le rang quatre ans plus tard, mais le Midwest n’en promet pas moins de rester le champ de bataille le plus dangereux.

Les Démocrates se doivent d’autant plus d’y bétonner leurs positions que les Républicains ont programmé leur Convention du 15 au 18 juillet 2024 à Milwaukee. C’est dans la capitale économique du Wisconsin, à 150 km de Chicago, que les Démocrates avaient eux-mêmes prévu de réunir leur Convention en 2020, avant que l’épidémie de Covid-19 n’annule le rendez-vous.