Documents classifiés: l’auteur des fuites du Pentagone débusqué, son nom révélé

Le quotidien américain a pu entrer en contact avec deux participants à un forum fermé du réseau social Discord où les premières fuites ont été partagées fin de l’année dernière dans ce cercle restreint avant qu’elles ne se répandent début avril sur Telegram et Twitter. Ils ont assuré que l’administrateur de leur forum n’est autre que celui qui a divulgué les documents marqués Top Secret ou Noforn (pas de transmission à l’étranger) qui se répandent à l’échelle mondiale.

Selon le New York Times, celui qui se faisait appeler O.G. sur Discord n'est autre que Jack Teixeira, 21 ans, membre de la branche du renseignement de la Air National Guard du Massachusetts.

guillement Il ne sait pas comment résoudre la situation.

“Il est complètement conscient de ce qui se passe et quelles peuvent en être les conséquences. Il ne sait pas comment résoudre la situation”, assure l’un des deux participants, encore mineur, au Washington Post.

Cette révélation survient alors que la FBI a lancé une enquête sur ces fuites, avec la collaboration du réseau Discord, et que le Pentagone restreint désormais le nombre d’officiels qui reçoivent habituellement ces documents confidentiels.

Dans "une base américaine"

Selon le Washington Post et ses deux sources, O.G. est féru d’armes à feu et de jeux vidéo. Il travaillerait dans une base américaine, non précisée, et aurait accès à une zone où aucun appareil électronique n’est autorisé. Il n’est pas antisystème, mais considère que le gouvernement et surtout les services de police et du renseignement abusent de leurs pouvoirs. “Il est mince, fort. Il est armé”, dit de lui l’une des sources.

Jack Teixeira alias O.G. aurait créé ce forum rassemblant “environ 25” fans des jeux vidéo – d’origine américaine, européenne et asiatique – en 2020 après avoir fréquenté Oxide, le site d’un YouTubeur passionné par les armes. À l’origine pour parler de tactiques de jeux vidéo. Mais en 2022, l’administrateur a commencé par retranscrire en ligne des informations secrètes. Celles-ci n’ont pas été partagées par les membres du forum. À la fin de l’année dernière, il est passé à la vitesse supérieure en diffusant sur le serveur des photos des documents classifiés.

Des indices autour des documents

Selon le Washington Post et d’autres médias, on parle ici de centaines de documents sur des thèmes aussi sensibles que l’état de la défense antiaérienne de l’Ukraine, l’enregistrement de certaines conversations du secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, une tentative de mercenaires russes d’acheter des armes en Turquie ou la présence d’une centaine de membres des forces spéciales des pays de l’Otan en Ukraine.

Les photos montrent des documents sur papier jauni, hâtivement pliés et dépliés en quatre. Certains indices apparaissent dans les marges des photos, comme de la colle Gorilla, un coupe-ongles et, selon le Post, un “clavier rouge brillant”. Parfois, les photos semblent avoir été prises sur un lit.

Se rendant compte que des documents étaient désormais diffusés en dehors du cercle de Discord, OG aurait demandé début avril aux membres de “garder profil bas et d’effacer toute information qui pourrait mener à lui”, a expliqué l’un des membres au quotidien américain.

Joe Biden : “Nous nous approchons”

En voyage à Dublin, Joe Biden s’est dit jeudi “préoccupé” par la fuite, “sans grande conséquence” a-t-il tempéré, mais a laissé entendre que l’enquête était sur le point d’aboutir. “Nous nous approchons”, a-t-il dit.