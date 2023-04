Le document d'une centaine de pages, qu'il était tenu de fournir à une commission électorale en tant que candidat à la présidentielle de 2024, détaille dans des termes souvent vagues l'étendue de ses propriétés et revenus.

Il fait notamment état de gains entre 100.000 et 1 million de dollars (90.000 à 900.000 euros) grâce au commerce de cartes à collectionner NFT. Vendues 99 dollars, un peu moins de 90 euros, elles pouvaient représenter M. Trump en cow-boy, en astronaute ou pilote de chasse.

L'ex-président a aussi reçu plus de 5 millions de dollars (4,5 millions d'euros) pour avoir donné des conférences, une somme gérée par l'entreprise CIC Ventures, selon la déclaration.

La maison-mère de son réseau social Truth Social, Trump Media & Technology Group, ne lui a autrement pas rapporté plus de 200 dollars (180 euros), indique le document. Donald Trump détient cependant 90% de cette société valorisée entre 5 et 25 millions de dollars (4,5 à 22,5 millions d'euros), toujours selon la même source.

À lire aussi

La déclaration fait aussi mention des opérations internationales de l'ancien dirigeant, dont un projet de complexe de golf à Oman estimé à 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros), en partenariat avec une firme immobilière saoudienne.

Donald Trump a également bénéficié de plus de 5 millions de dollars (4,5 millions d'euros) de royalties de la part d'une entité nommée "DT Marks Oman".

Fin 2022, une commission parlementaire avait publié un rapport sur certaines déclarations d'impôts de l'ancien président, qu'il avait longuement tenté devant la justice de garder secrètes.

On y avait par exemple appris qu'il avait payé seulement 750 dollars d'impôts en 2017, sa première année à la Maison Blanche, puis environ un million en 2018 et 2019... et rien du tout en 2020, année de sa défaite face à Joe Biden et où ses revenus étaient dans le rouge de 5 millions de dollars.