Mike Pompeo ne sera pas candidat à la présidentielle américaine de 2024

"(Ma femme) Susan et moi avons conclu, après mûre réflexion et avoir prié, que je ne me présenterai pas en tant que candidat pour devenir président des États-Unis à l'élection de 2024", a écrit M. Pompeo sur Twitter. Ce républicain a mentionné des raisons personnelles, estimant que "le moment n'(était) pas propice pour moi et ma famille".