L’emblématique immeuble "Flatiron" de New York sera remis aux enchères

Le "Flatiron Building" est un immeuble de bureaux de 22 étages et 87 mètres de haut, situé dans le quartier Midtown de Manhattan, au carrefour des 22e rue, Cinquième avenue et Broadway. Sa forme en pointe, en "fer à repasser", reconnaissable entre toutes et qui lui a donné son nom s’explique par le croisement de la Cinquième avenue et de Broadway, unique avenue de Manhattan qui n’est pas alignée sur le plan rectiligne de l’île.

Construit en deux ans et achevé en 1902, le "Flatiron" a été édifié par un architecte de l’école de Chicago, Daniel Burnham, dans le style Beaux-Arts, comme nombre de bâtiments new-yorkais, par exemple l’immense gare Grand Central. (AFP)