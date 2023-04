Est-il justifié et souhaitable de conférer à des enfants et à des adolescents le droit, à partir de leur seul “ressenti”, de changer de genre?

Il y a aujourd’hui de plus en plus de jeunes - adolescents mais aussi enfants - qui disent “ressentir” ne pas être en adéquation avec leur sexe anatomique. Est-ce “aimer” un enfant ou un adolescent, est-ce assumer notre responsabilité d’adultes à son égard, que de lui reconnaître d’emblée et sans condition la capacité et le pouvoir de s’autodéterminer?