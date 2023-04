Trois jeunes arrêtés et inculpés après la tuerie lors d'une fête d'anniversaire aux Etats-Unis

Le porte-parole de la police de l'Alabama, le sergent Jeremy Burkett, a annoncé lors d'une conférence de presse que Ty Reik McCullough, 17 ans et Travis McCullough, 16 ans, avaient été arrêtés et inculpés de meurtres. Les deux adolescents, originaires de Tuskegee, non loin de là où les tirs se sont produits, ont été placés en détention mardi soir, a indiqué le sergent Burkett. Ils seront traduits en justice en tant qu'adultes, a ajouté le procureur général Mike Segrest, précisant que quatre victimes hospitalisées étaient toujours dans un état grave.