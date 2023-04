"Très peu de gens dans le monde n'attirent autant l'attention qu'Elon Musk, et personne d'autre ne génère autant d'articles de presse depuis Donald Trump", constate Andrew Selepak, professeur des médias à l'université de Floride.

Né en Afrique du Sud, citoyen américain et canadien, le multimilliardaire a cofondé six entreprises (dont SpaceX, Tesla et Neuralink) et en dirige plusieurs, dont Twitter qu'il a racheté en octobre dernier pour 44 milliards de dollars.

"Normalement, le directeur général est censé être la personne mature du groupe, celle qui garde le train sur les rails", remarque l'analyste indépendant Rob Enderle.

"Musk, c'est le contraire, il manque de maturité et fait souvent dérailler la machine".

La journée de jeudi a commencé aux Etats-Unis avec l'explosion d'un prototype de Starship, quatre minutes après son décollage.

Développée par SpaceX, c'est à la fois la plus grande fusée au monde et la plus puissante. Dans une version modifiée, elle doit emmener des humains sur la Lune avec la NASA d'ici 2025 et, un jour peut-être, sur Mars.

Malgré l'échec du vaisseau à se détacher du lanceur, qui a entraîné la décision de faire exploser l'engin, Elon Musk a félicité ses équipes pour un "formidable" premier vol d'essai.

"Manque de Sérieux"

Au même moment, les marchés européens fermaient après une journée chaotique à cause notamment des résultats décevants de Tesla, dont la politique de prix cassés a heurté ses profits trimestriels.

Des Bourses de Paris à New York, tout le secteur automobile en a pâti, et au-delà. "Tesla a entraîné avec lui les biens de consommation non essentiels", a expliqué Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

En parallèle, Twitter a essuyé une nouvelle tempête : après des mois de cacophonie et de tergiversations, la plateforme a retiré à de nombreux comptes leur badge bleu, gage dans le passé de vérification de l'identité de l'utilisateur et de sa notoriété.

Donald Trump, Beyoncé, Jack Dorsey (le cofondateur du réseau social) et même le Pape ont perdu leur marque de distinction, tout comme de nombreuses autres personnalités et journalistes.

Le nouveau badge signale désormais les utilisateurs qui paient huit dollars par mois pour avoir la coche bleue et d'autres privilèges, à l'instar de Donald Trump Junior ou du Dalai Lama.

La date du 20 avril n'a pas été choisie au hasard: elle est synonyme aux Etats-Unis de consommation de cannabis, un des sujets de blague préférés d'Elon Musk.

Le dirigeant, qui se définit comme "rien" sur son profil et a indiqué "Manque de Sérieux" comme localisation, adore être le centre de l'attention.

"Playboy milliardaire de la tech"

A 51 ans, il est devenu une figure centrale du néo-capitalisme américain avec ses ambitions extra-planétaires, ses opinions politiques anti "woke" (une frange progressiste de la gauche américaine) et son sens de l'humour douteux, qui ravit ou exaspère ses quelques 135 millions d'abonnés sur la plateforme.

"Il est passé d'entrepreneur pas hyper connu, à star du milieu des technologies, puis playboy milliardaire de la tech. Et maintenant il a quasiment pris la place de Donald Trump comme principal troll de Twitter", résume Andrew Selepak.

Mais toute publicité n'est pas bonne à prendre. D'après Forbes, qui suit de près les grandes fortunes, Elon Musk a perdu plus de 11 milliards de dollars jeudi.

Au-delà de leur propriétaire, ces entreprises jouent un rôle considérable dans la société, des enjeux environnementaux à l'exploration spatiale, aux bourses mondiales et à la politique.

Le patron est dans le collimateur de nombreuses autorités, qui se préoccupent de la désinformation sur Twitter ou des accusations de ségrégation raciale chez Tesla, entre autres.

Et de nombreux investisseurs voudraient qu'il concentre son attention sur les problèmes immédiats de ses fleurons, Tesla et SpaceX.

Mais Elon Musk a récemment fondé X.AI, une nouvelle start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. La nouvelle technologie devra "rechercher la vérité maximale" et "essayer de comprendre la nature de l'univers", a-t-il détaillé dans un entretien sur la chaîne FoxNews.

"C'est toujours un problème quand un patron devient une célébrité plus qu'un dirigeant", souligne Rob Enderle. "Il commence à penser qu'il peut tout faire".