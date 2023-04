"Une erreur de communication grotesque": le président brésilien Lula au coeur d'une polémique

"Il n'y a pas de jeux vidéo qui parlent d'amour ou d'éducation. Seulement des jeux vidéo qui apprennent aux enfants à tuer", avait-il déclaré lors d'une réunion ministérielle où ont été annoncées des mesures de prévention contre la violence dans les établissements scolaires.

"De nos jours, des gamins passent la nuit à jouer, et le résultat, c'est cette violence", avait-il ajouté.

Des professeurs d'université, chercheurs et créateurs de jeux vidéos estiment que "cette association simpliste entre les jeux vidéos et la violence est non seulement erronée, mais peut également détourner le débat sur les racines de la violence", peut-on lire dans la lettre qui a réuni 71 signataires depuis sa publication, jeudi dernier.

"Les affirmations du président Lula (...) vont à l'encontre de toutes les recherches sur le sujet", ajoutent les spécialistes, qui "exhortent" le chef de l'Etat à dialoguer avec le secteur pour "revoir" sa position.

Le célèbre influenceur Felipe Neto, suivi par plus de 45 millions d'abonnés sur Youtube, a jugé les commentaires de Lula "dépassés", fustigeant "une erreur de communication grotesque du président" qu'il a pourtant soutenu lors de son élection en octobre face à son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

L'un des fils du président, Luis Claudio Lula da Silva, a reconnu que cette association était malvenue, mais a estimé que les propos de son père devaient être relativisés: "il a vu ses enfants et petits-enfants grandir en jouant aux jeux vidéo. Il sait que cela ne nous a pas rendus violents. C'était une déclaration à chaud sur un sujet polémique, et il a fini par généraliser".