L’explosion de la fusée Starship a provoqué une pluie de débris qui inquiète les riverains

Au Texas, scientifiques et habitants tentent de déterminer l’impact de l’explosion de la fusée Starship sur les communautés locales, leur santé, ainsi que sur les espèces menacées. Selon la chaîne américaine CNBC, leur principale préoccupation est la grande quantité de particules dispersées lors du lancement, bien plus loin que prévu. L’immense fusée de 120 mètres de haut, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé jeudi dernier quatre minutes après son décollage depuis la base de Boca Chica. Les autorisations de l’entreprise du milliardaire Elon Musk montraient qu’en cas d’explosion, les débris seraient projetés dans un rayon d’environ un kilomètre autour du pas de tir texan, rapporte CNBC. Mais en réalité, ceux-ci ont été catapultés jusqu’à Port Isabel et South Padre Island, à une dizaine de kilomètres de la base de lancement.