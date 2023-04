Des objets de Freddie Mercury seront bientôt vendus aux enchères

Une partie des bénéfices de cette vente sera reversée à Mercury Phoenix Trust et Elton John Aids Foundation, deux organisations engagées dans la lutte contre le Sida.

Les acheteurs ou fans pourront acquérir s’ils le veulent la fameuse couronne inspirée de la monarchie britannique que portait sur scène Freddie Mercury lors de la dernière tournée de Queen “The Magic Tour” ainsi que la cape rouge en velours et en fausse fourrure. Pour les avoir il faudra débourser pour chacun de ces objets environ 67.000 et 90.000 euros.

Disponible aussi, neuf pages manuscrites de chansons comme le titre mondialement connu “We Are The Champions”. Ces pages sont estimées entre 225.000 et 339.000 euros. Des oeuvres d’art comme des tableaux de Matisse ou Picasso que possédait le chanteur seront aussi mis aux enchères.

D’où viennent ces objets ?

Ces objets étaient entreposés dans l’ancienne maison du chanteur dans le quartier de Kensington, à Londres. C’est Mary Austin, l’ancienne compagne du chanteur qui vendra ces objets. “Pendant plusieurs années, j’ai eu la joie et le privilège de vivre entourée de toutes ces merveilleuses choses que Freddie a recherchées et tant aimées. Mais les années ont passé et le moment est venu pour moi de prendre la décision difficile de fermer ce chapitre très spécial de ma vie… J’espère que cela sera l’opportunité de partager les nombreuses facettes de Freddie, à la fois publiques et privées, et pour le monde de comprendre davantage et de célébrer son unique et bel esprit.”, explique-t-elle par voie de communiqué de Sotheby’s.

La vente de tous ces trésors “cachés” pourrait rapporter 6,7 millions d’euros.