La tuerie de masse de 2022 au Canada était préméditée, suggère l'enquête

La veille du drame, qui a fait 11 morts et 18 blessés en septembre 2022, Damien Sanderson, le frère du principal suspect, aurait dit à une connaissance qu'ils avaient "une mission à accomplir" et que "les gens en entendraient parler dans les prochaines heures", ont expliqué les autorités en revenant, heure par heure, sur les faits. Le lendemain, vers 04H45, Damien et son frère Myles ont été vus en train de "s'enfiler de l'alcool" et "s'encourager", a ajouté Joshua Graham, surintendant de la Gendarmerie royale du Canada, la police fédérale, lors d'un point de presse. "L'enquête a permis de déterminer qu'il s'agissait du début de la tuerie de masse", a-t-il précisé, décrivant la chronologie des meurtres perpétrés dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, dans l'ouest de la province canadienne de la Saskatchewan.