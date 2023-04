"Petit héros": un collégien américain sauve un bus scolaire après un malaise de la conductrice

La conductrice du bus, qui ramenait mercredi chez eux une soixantaine d'élèves du collège Carter dans la ville de Warren, au nord de Detroit, a brusquement "perdu connaissance" au volant, avait-il précisé la veille dans un communiqué.

Dans une vidéo diffusée par les autorités, on peut en effet voir la conductrice se sentir mal et s'évanouir, puis le collégien prendre le contrôle du volant, apparaissant appuyer sur le frein et parvenant à arrêter le bus malgré la panique et au milieu des cris d'enfants effrayés.

Il crie à ses camarades de classe "d'appeler le[s secours] immédiatement". Les secours et la police ont ensuite pris en charge la conductrice qui a été hospitalisée et est désormais dans un état stable, selon CNN.

La réaction de cet élève "a fait toute la différence", a souligné Robert Livernois. Dillon Reeves a permis "d'éviter ce qui aurait pu être un accident très tragique", a de son côté salué un conseiller municipal de la ville, Jonathan Lafferty, sur Facebook.

Ses parents, Steve et Ireta Reeves, émus, ont fait l'éloge de leur fils durant la conférence de presse, l'appelant "petit héros".