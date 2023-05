Nouvelle étape dans la bataille entre Disney et le gouverneur de Floride Ron DeSantis

À lire aussi

L'entreprise bénéficiait depuis les années 1960 de ce statut aux nombreux avantages -- facilités administratives, autogestion du site, emprunts avantageux, etc. Elle s'était attiré les foudres du gouverneur l'an dernier en dénonçant un projet de loi qui restreignait l'enseignement des sujets en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles primaires de Floride. A la suite de la suppression du statut spécial de Disney, un comité de régulation du tourisme nommé par M. DeSantis a approuvé l'annulation d'un accord commercial récemment passé avec le parc qui emploie 75.000 personnes et attire 50 millions de visiteurs par an.

La plainte déposée lundi par le conseil vise à conserver son contrôle sur le district qui abrite le parc d'attractions, annulant d'autres accords passés avec Disney. Ron DeSantis a fait de la lutte contre le "wokisme" un de ses principaux chevaux de bataille: il accuse un groupe d'"élites" d'imposer leur idéologie progressiste à une société qui la refuse, et s'est engagé à y faire rempart sur ses terres. Le conservateur de 44 ans porte sa lutte contre Disney en étendard, dans ses discours comme dans sa récente autobiographie, où le sujet occupe un chapitre entier.