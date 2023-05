L'officier bolivien qui avait capturé Che Guevara en 1967 est décédé

Depuis la mi-avril, la santé de l'ancien officier s'était détériorée et il avait été hospitalisé. Il est mort à Santa Cruz, dans le sud de la Bolivie, "entouré de son épouse et de ses enfants. Il nous laisse un héritage d'amour, d'honnêteté et de courage. C'était une personne extraordinaire", a écrit sur Facebook son fils Gary Prado Arauz. Le 8 octobre 1967, le général Prado Salmon commandait une patrouille qui avait arrêté Che Guevara, alors blessé, dans le village de La Higuera, dans le sud-ouest de la Bolivie.