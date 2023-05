Une Américaine découvre une horde de serpents dans les murs de sa nouvelle maison: "Je suis pétrifiée"

Après de longues années de travail, Amber a enfin pu devenir propriétaire en achetant une maison située à Centennial, dans le Colorado, aux États-Unis. L'endroit paraissait idéal pour sa petite famille. Mais quand Amber ainsi que ses deux enfants et ses deux chiens ont emménagé dans la maison, l'un des chiens a commencé à se comporter de manière étrange, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter la mère de famille. "J’étais en train de défaire mes bagages ici et un de mes chiens s’est accroupi et a commencé à marcher très lentement vers ce coin. J’étais comme, 'Qu’est-ce qu’il y a, mon pote ?'. Je pensais que c’était peut-être une araignée. Je me suis approchée, j’ai vu le serpent se glisser sur le mur (…) J’ai commencé à regarder et il y avait de plus en plus de serpents. Je ne sais pas si je peux vivre ici en paix. Je suis pétrifiée", déclare-t-elle à FOX31.