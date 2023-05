Fusillades dans un centre commercial aux Etats-Unis: le suspect de la tuerie avait été renvoyé de l'armée américaine

Les autorités se sont par ailleurs refusé à commenter l'affiliation supposée du suspect à des groupes d'extrême droite rapportée par des médias américains. Une source policière a toutefois confirmé que ces éléments provenaient d'un document de l'enquête ayant fuité.

Selon plusieurs médias américains et le site d'investigation Bellingcat, le suspect avait un compte sur un réseau social russe sur lequel il partageait des propos à connotations misogynes et néo-nazies, mais aussi ses préoccupations sur sa propre santé mentale. Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent des chiffres de mortalité par arme à feu les plus élevés de tous les pays développés: 49.000 en 2021, contre 45.000 en 2020. Le site spécialisé Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux Etats-Unis plus de 199 actes où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées par balle.