Donald Trump exhorte les républicains à provoquer un défaut à moins d'économies "massives"

Donald Trump est un “agresseur sexuel”, mais son avenir politique n’est pas (encore ?) compromis

Dans un verdict historique, tombé au moment où le milliardaire espère toujours décrocher un second mandat à la tête du pays, le jury d’un tribunal civil de New York a estimé que Donald Trump avait bel et bien abusé sexuellement de l’ancienne journaliste E. Jean Carroll en 1996.