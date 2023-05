Plusieurs provinces canadiennes, mais aussi des Etats américains proches (Oregon et Alaska), ont envoyé des renforts pour combattre les brasiers qui pourraient regagner en vigueur en fin de semaine avec le retour de températures élevées, selon les autorités.

Le nombre total des personnes concernées par des ordres d'évacuation a baissé, de 29.000 à 24.000. Pour Allan Gamble, maire de Parkland County, c'est un soulagement car ses concitoyens ont pu revenir plusieurs jours après l'évacuation de toute la ville.

"Tous les habitants ont été autorisés à revenir et la route a été rouverte", raconte-t-il à l'AFP, visiblement soulagé bien qu'"inquiet" pour les semaines et les mois à venir.

Dans sa ville, le pire a été évité même si quelques habitations et un commerce ont été brûlés par l'incendie. Autour de la ville, la fumée continue de se dégager des champs et forêts. La cendre est également omniprésente, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans le nord de la province, certains villages autochtones ont été elles bien plus touchées, comme la communauté crie de Little Red River.

"Il y a eu d'énormes pertes. Plus de 150 maisons ont été détruites ou démolies et un certain nombre d'autres infrastructures comme un centre pour les personnes âgées", a expliqué la ministre fédérale des Services aux autochtones, Patty Hajdu, évoquant plus de 4.000 personnes évacuées.