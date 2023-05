Washington et Pékin ont renoué le contact à haut niveau, d'après la Maison Blanche

Washington et Pékin, brouillés depuis l'affaire des ballons chinois en février, ont renoué le contact diplomatique au plus haut niveau, a annoncé jeudi la Maison Blanche. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, a indiqué l'exécutif américain, dans un contexte qui reste toutefois extrêmement tendu entre les deux grandes puissances, lancées dans une compétition diplomatique, militaire, économique et technologique tous azimuts.