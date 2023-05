"Il insistait pour que je travaille nue" : l'ex-avocat de Trump, Rudy Giuliani, accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle

La plainte, déposée lundi à New York, n'évoque pas les termes de viol, mais décrit une scène où il aurait obligé sa collaboratrice à pratiquer une fellation, lors d'une soirée alcoolisée, dans son appartement dans le quartier de l'Upper East Side à Manhattan.

La plaignante affirme que Rudy Giuliani a commencé à abuser d'elle presque immédiatement après son entrée en fonction. "Il a clairement fait comprendre que la satisfaction de ses désirs sexuels - qui venaient presque toujours et partout - était une exigence absolue pour son travail", indique la plainte.

M. Giuliani aurait également insisté régulièrement pour qu'elle "travaille nue, en bikini ou en short orné d'un drapeau américain qu'il avait acheté pour elle". Plus tard dans la journée, l'avocat aimait l'appeler par vidéo "depuis son lit, où il se touchait visiblement sous un drap blanc".

La plaignante assure avoir gardé des enregistrements audio montrant que son ex-patron la harcelait. D'après elle, Rudy Giuliani consommait beaucoup d'alcool et prenait ouvertement du viagra.

Elle ajoute aussi qu'il exigeait des faveurs sexuelles "pendant qu'il prenait des appels téléphoniques sur haut-parleur de la part d'amis et de clients très en vue, dont le président Trump".

Selon le New York Daily News, l'un des représentants de l'ancien maire de New York affirme qu'il "nie avec véhémence et complètement les allégations contenues dans la plainte et qu'il a l'intention de se défendre rigoureusement contre ces allégations". "Il s'agit d'un pur harcèlement et d'une tentative d'extorsion", ajoute ce représentant qui n'est pas nommé.

Maire de New York de 1994 à 2001, Rudy Giuliani était devenu très populaire pour sa gestion des attentats du 11-Septembre, jusqu'à être qualifié de "maire de l'Amérique", ce qui lui avait donné des ambitions présidentielles. Il avait échoué à la primaire républicaine de 2008. En 2016, il avait soutenu Donald Trump, dont il était devenu un conseiller. Il s'est distingué à la présidentielle de 2020 comme étant l'une des voix les plus fortes qui dénonçaient, sans preuve, une élection "truquée".

Noelle Dunphy, qui poursuit Rudy Giuliani, 78 ans, également pour des rémunérations non perçues, réclame dix millions de dollars de dommages-intérêts.

En janvier, lorsque Mme Dunphy avait lancé une première action en justice, l'un des avocats de M. Giuliani, Robert Costello, avait assuré que la plaignante n'avait "jamais travaillé pour une entité" liée à son client et qu'elle n'avait pas pu trouver d'avocat car ses demandes étaient trop farfelues.

Selon la plainte, Noelle Dunphy est représentée par des avocats.