Une institutrice poursuivie pour avoir montré un film d’animation Disney en Floride

Qu’est-il reproché à Jenna Barbee ? D’avoir montré à ses élèves, de 10 et 11 ans, un film d’animation Disney, Avalonia, l’étrange voyage. Un choix destiné à amener une discussion sur les sciences et les écosystèmes. Mais l’un des personnages principaux, Ethan Clade, est homosexuel. Et voici un an, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promulgué le Parental Rights in Education Act, qui interdit d’évoquer les orientations sexuelles à l’école. Sur cette base, une mère a porté plainte contre elle. L’école a confirmé qu’une enquête était ouverte et a promis que le film d’animation ne serait plus diffusé dans ses locaux.

Ce qui a eu le don de faire bondir l’institutrice sur Tik Tok. “Une membre d’un conseil scolaire, représentante élue du pouvoir, censée être non partisane, est autorisée à présenter au public qu’elle est chrétienne et que Dieu l’a nommée au conseil. Et pourtant, l’endoctrinement, ce serait quand je montre un film de Disney. Je suis une enseignante de première année.” Et de conclure : “Vous rendez-vous compte du traumatisme que vous infligez à certains de mes élèves ?”

Jenna Barbee risque d’être suspendue ou de perdre son droit d’enseigner en Floride.