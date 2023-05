Justin Trudeau veut que le Canada devienne "le meilleur ami" de la Corée du Sud

"Je suis ici pour vous dire qu'il ne suffit plus d'être amis. Nous devons être les meilleurs amis du monde", a déclaré M. Trudeau lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée nationale de Séoul.

Il a affirmé aux députés que l'unité était nécessaire dans un monde qui traverse une période d'incertitude sans précédent, en raison notamment des conséquences de la pandémie de Covid-19 qui persistent, de l'augmentation du coût de la vie, des effets "réels et terrifiants" du changement climatique et de la guerre.

MM. Trudeau et Yoon devraient discuter des moyens d'approfondir la coopération pour les chaînes d'approvisionnement, en particulier pour les minéraux essentiels aux batteries des véhicules électriques, dont le Canada possède des réserves et dont les constructeurs automobiles sud-coréens ont besoin.

Les médias canadiens ont également fait état d'une rencontre possible entre M. Trudeau et des cadres supérieurs du fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution.

L'entreprise et son partenaire, le constructeur automobile Stellantis, ont interrompu cette semaine les travaux de construction d'une vaste usine de batteries pour véhicules électriques au Canada, affirmant que le gouvernement de M. Trudeau "n'a pas respecté ce qui avait été convenu".

La visite de du Premier ministre canadien fait suite à un voyage de M. Yoon à Ottawa l'année dernière. Depuis lors, les deux pays ont rendu publique leur feuille de route dans la région Asie-Pacifique. Elle comprend notamment le renforcement de leurs relations militaires et économiques dans la région, afin de contrer l'influence grandissante de la Chine.

"Présence navale"

M. Trudeau a proposé le soutien du Canada en vue de parvenir "à une péninsule coréenne dénucléarisée, pacifique, unifiée et prospère", de même que davantage de coopération sur la sécurité, selon un communiqué conjoint des deux gouvernements.

"Ce soutien inclut l'augmentation de la présence navale", poursuit le texte.

La Corée du sud est le septième partenaire commercial du Canada, selon Séoul. Le pays asiatique y vend principalement des voitures et des téléphones et il achète des matières premières, dont du charbon et du cuivre.

Les deux pays ont signé des protocoles d'accord, dont un dans lequel ils s'engagent à "renforcer et sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour l'énergie propre et les minerais cruciaux".

"Le Canada a l'intention de s'intéresser davantage à la région Indo-Pacifique et d'intervenir activement avec les Etats-Unis", a dit à l'AFP Park Won-gon, professeur l'uiniversité Ewha à Séoul.

"La Corée du sud est similaire à cet égard, dont il y a des intérêts communs entre eux", a-t-il ajouté.