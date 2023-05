Une fillette de 8 ans meurt au Texas alors qu'elle était détenue par les garde-frontières

"L'enfant et sa famille étaient en garde à vue au poste de Harlingen où elle a eu une urgence médicale", a expliqué le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (US Customs and Border Protection) dans un communiqué. "Les services médicaux d'urgence ont été appelés au poste et l'ont transportée à l'hôpital local où elle a été déclarée morte.