Un vol en jet privé de Hunter Biden fait polémique aux États-Unis: "Six mois de pension alimentaire"

Hunter Biden, 53 ans, est sous le feu des critiques - notamment de la part des conservateurs - aux États-Unis. La cause ? Le second fils du président américain Joe Biden s'est rendu, en avril dernier, en jet privé à un procès dans l'Arkansas. Procès dans lequel il réclame de payer moins de pension alimentaire à Lunden Roberts, l'une de ses anciennes employées avec qui il a eu une petite fille en 2018. La fillette, baptisée Navy n'a jamais rencontré son père biologique jusqu'à maintenant et ce dernier n'a pas reconnu son existence, bien qu'un test ADN a prouvé qu'il en était le père. Actuellement, Hunter Biden verse 20 000 dollars chaque mois à la maman de Navy, et cela depuis plus de trois ans.