Si ces chiffres peuvent paraître insignifiants, ils sont assez significatifs pour inquiéter la communauté scientifique. D’autant plus que ces résultats ne représentent qu’une moyenne. Ainsi certains quartiers, tels que le sud de Manhattan et certaines parties de Brooklyn ou du Queens, s’affaissent beaucoup plus rapidement (jusqu’à deux fois plus vite) que le reste de la ville. Cet écart s’explique par la nature du sol constitué d’un mélange d’argile, de sable et de limon.

Ce phénomène est appelé par les scientifiques : “subsidence”. Il s’agit d’un enfoncement de la croûte terrestre, dû à un ajout de charges à cette croûte. Le risque de ce phénomène est accentué par le fait que New York est une ville située sur la côte, que ses immeubles se situent donc à une très faible altitude et que la ville est surpeuplée. Jusqu’à 8 millions de personnes sont donc menacées par les eaux.

”L’objectif de cet article est de faire prendre conscience que chaque nouvelle tour d’habitation construite en bord de mer, de rivière ou de lac pourrait contribuer au risque d’inondation futur”, déclare Tom Parsons, géologue à l’United States Geological Survey. Parsons et ses collègues ont calculé la masse cumulée de plus d’un million de buildings de la ville, soit 764 000 000 de tonnes de bâtiments, et ce sans prendre en compte les routes, trottoirs, ponts, voies ferrées qui accumulent aussi les tonnes.

Le changement climatique induisant de plus en plus de catastrophes naturelles, d’intempéries violentes et la hausse du niveau de la mer, New York se voit donc menacées par des inondations. La partie basse de Manhattan se situe déjà entre 1 et 2 mètres sous le niveau de la mer et est donc particulièrement en proie aux risques de submersion. En 2012, l’ouragan Sandy avait déjà provoqué des inondations dans la ville. En 2021, quarante personnes ont perdu la vie dans une inondation provoquée par la tempête Ida.