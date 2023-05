Ses talents seront précieux pour le gouverneur de Floride, qui sort fragilisé d’une annonce de candidature éclipsée par de sérieux problèmes techniques.

Jamais loin de Ron DeSantis lors des événements importants, cette ancienne journaliste de 42 ans est aussi à l’aise au micro que face aux électeurs. Après le passage de l’ouragan Ian dans leur État l’an dernier, Casey DeSantis lève des fonds pour les victimes et se rend sur le terrain pour leur offrir son empathie - précisément celle qui manque à son mari, selon ses critiques.

Si les politiques ultra-conservatrices qu'il mène en Floride sont bien connues, sa personnalité reste assez mystérieuse. "On me demande toujours : 'qui est Ron DeSantis ?'", dit-elle dans une vidéo diffusée pour la campagne de réélection du républicain en 2022. Avant d'en dresser un portrait dithyrambique : père aimant pour leurs trois jeunes enfants Madison, Mason et Mamie, et pilier du foyer quand elle est diagnostiquée d'un cancer du sein en 2021 - elle est en rémission depuis plus d'un an.

Mais le rôle de Casey DeSantis n'est pas que celui de la compagne empathique. Si ses tenues élégantes lui valent des comparaisons avec l'ancienne Première dame Jackie Kennedy - ou Melania Trump -, son influence politique la rapprocherait plutôt d'une Hillary Clinton. "Elle est non seulement sa conseillère la plus proche, la plus intelligente, mais aussi son arme secrète", a déclaré au New York Times Jared Moskowitz, ancien de l'administration DeSantis désormais élu démocrate.

Casey DeSantis, tout aussi conservatrice de son mari, a même été surnommée la "cogouverneure", tant elle s'implique dans chaque décision. Au risque d'étouffer les autres collaborateurs, selon certains observateurs. Elle le conseille notamment sur sa communication, forte de son expérience de présentatrice pour des chaînes locales, un métier qu'elle abandonne quand la carrière politique de Ron DeSantis décolle.

Née en 1980 dans l’Ohio, cette fan d’équitation, diplômée d’économie, fut également un temps journaliste spécialiste de golf, une autre de ses passions.