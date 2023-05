Disparition d'enfants en Colombie: l'armée installe des hauts-parleurs et des projecteurs

Les appareils sont rattachés à des générateurs électriques qui fonctionnent jour et nuit. Les hauts-parleurs diffusent un message que leur grand-mère a enregistré dans leur langue natale et qui peut s'entendre à plus de 500 mètres de distance.

Ces derniers jours, plusieurs indices sur leur localisation ont par ailleurs été observés. "Nous pensons nous être rapprochés d'eux à une distance entre 200 et 300 mètres" explique le commandant en chef des forces armées, cité dans le journal colombien El Tiempo. Toutefois, la densité de la jungle de cette région ne permet pas de voir à plus de vingt mètres et les rayons de soleil à travers les arbres sont à peine visibles, ajoute-t-il.

Des centaines de militaires, chiens pisteurs et images de satellites ont été mobilisés dans le cadre des recherches, sous le nom d'"opération Espoir".

Le 1er mai, l'avion avec les enfants et trois autres adultes à bord, parmi lesquels leur mère et le pilote, s'est écrasé dans la jungle colombienne. Les corps des adultes ont été retrouvés aux abords de l'épave, mais malgré une opération de recherche à grande échelle, les enfants de 13, 9, 4 et 1 an restent toujours portés disparus, près d'un mois plus tard.