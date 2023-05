Quatre ans après sa mort, le corps de cette religieuse ne montre aucun signe de décomposition (PHOTOS)

Mais en avril dernier, alors que son corps est exhumé pour être déplacé dans un nouveau sanctuaire, c’est la stupéfaction. Son cadavre ne montre aucun signe de décomposition, alors que son décès remonte à plus de quatre ans et que son corps reposait dans un simple cercueil sans embaumement. Seule une fine couche de moisissure était présente sur le corps, probablement due à de la condensation dans le cercueil fissuré.

Dans un premier temps, les religieuses de la Chapelle n’ont pas souhaité ébruiter l’affaire. Mais un mail interne a été envoyé et l’information a ensuite fuité dans les médias. “L’état de la dépouille de sœur Wilhelmina Lancaster a naturellement suscité un large intérêt et soulevé des questions importantes. En même temps, il est important de protéger l’intégrité de la dépouille mortelle de sœur Wilhelmina pour permettre une enquête approfondie”, déclare le diocèse.

Pour les plus convaincus, il s’agit là d’un vrai miracle. Des dizaines de milliers de fidèles viennent donc voir la dépouille de Sœur Wilhelmina, la touchent et prient pour elle. Son corps est exposé à l’intérieur de la chapelle et recouvert d’une cire protectrice, selon les informations du New York Post.

Mais pour savoir si nous sommes bien face à un miracle, il faudra attendre une enquête pour prouver l’incorruptibilité et par conséquent l’intervention divine qui retarderait le processus de décomposition. Mais, les autorités catholiques ne déclenchent ce type d’enquête qu’à partir de 5 ans après le décès. Sœur Wilhelmina n’est morte que depuis quatre ans et devra donc attendre encore un peu.

Pour les scientifiques, ce “retard” du processus de décomposition n’est ni exceptionnel ni rare, ce qui entraîne de gros doutes sur le caractère miraculeux de cette découverte. “En général, quand on enterre un corps dans notre installation de décomposition humaine, nous prévoyons qu’il faudra environ cinq ans pour qu’il se squelettise”, explique Nicholas Passalacqua, professeur agrégé et directeur de l’anthropologie médico-légale à la Western Carolina University, à Newsweek.