"Le fentanyl consommé aux États-Unis se produit essentiellement en Chine": le Mexique dans le déni face à la production de drogue sur son territoire?

Nous étions en 2021, première année affichant un bilan de plus de cent mille morts pour cause d’overdose aux opioïdes aux États-Unis. Tandis que la Drug Enforcement Administration (DEA) multipliait les saisies d’un nouvel opioïde synthétique appelé fentanyl à la frontière mexicaine, les importations de précurseurs chimiques en provenance de Chine battaient tous les records pré-pandémie de Covid-19 côté mexicain. Une coopération plus étroite avec le pays voisin s’imposait de toute évidence comme un facteur clé du combat de l’administration Biden contre les drogues synthétiques, de manière à attaquer le problème à la racine, dès le moment de l’arrivée en Amérique du Nord des substances chimiques nécessaires à leur fabrication.