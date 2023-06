Au moins 42 morts dans les inondations en Haïti

Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et a déjà été victime de plusieurs catastrophes naturelles graves ces dernières années dont la plus meurtrière a été le tremblement de terre de 2010, qui a engendré plus de 200.000 morts. La déforestation pour la production de charbon de bois rend le pays plus vulnérable aux glissements de terrain.

