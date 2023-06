Un rubis de 55,22 carats bat un record aux enchères à New York

Un rubis géant de 55,22 carats, baptisé Estrela de Fura, le plus gros jamais mis aux enchères, a été vendu jeudi à New York pour 34,8 millions de dollars (un peu plus de 32 millions d'euros), un record pour cette pierre, a annoncé la société Sotheby's.