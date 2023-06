L'incroyable histoire de l'île de Bermeja, qui a donné lieu aux rumeurs les plus folles

En effet, sa première trace remonte à 1535, l'île étant alors identifiée par des cartographes et représentée sur une carte dans une zone qui correspond aujourd'hui au golfe du Mexique. D'après certains récits, Bermeja est décrite comme escarpée, parsemée d'arbres et de couleur vermillon (rouge vif tirant sur l'orangé). C'est d'ailleurs à son éclat que l'île doit son nom puisque "vermillon" se dit en espagnol... "bermeja".

L'île de Bermeja, répertoriée par des cartographes ©Printscreen

Au fil des siècles, Bermeja continuera d'être représentée sur la majorité des cartes de la région. Pourtant, plusieurs expéditions, dont celle du commandant Miguel de Alderete en 1775, échoueront à retrouver l'île. En 1821, le Mexique prend son indépendance et Bermeja devient... mexicaine. Même si les Mexicains ne l'identifient pas non plus physiquement, ils se font forts de l'attester sur certaines cartes. Ainsi, l'île figure clairement en 1864 sur la "Carta Etnográfica de México" (Carte ethnographique du Mexique, NDLR) et elle est également reprise en 1946 dans l'ouvrage "Islas mexicanas", édité par le Secrétariat à l'Éducation Publique du Mexique. Dans ce livre, Bermeja reçoit même des coordonnées précises (22° 33'N, 91° 22'W) et une superficie de 80 km² (soit l'équivalent de 2,5 fois la superficie de la commune de Bruxelles-ville).

Le début des problèmes

Les véritables problèmes liés à cette île mystérieuse ne débuteront réellement que dans les années 1970. A cette époque, Américains et Mexicains bataillent dans le golfe du Mexique afin de délimiter leurs frontières maritimes. L'enjeu n'est alors pas encore le pétrole, mais la pêche. Finalement, les deux pays se mettent d'accord sur un tracé, avec deux zones sans propriétaire, surnommées "Trous du beignet" (que l'on peut identifier sur l'image ci-dessous, même s'ils n'ont pas du tout la forme de beignet). Un traité est signé le 4 mai 1978. S'il est immédiatement ratifié par le Sénat mexicain, à Washington, on préfère prendre son temps. La signature se fait le 23 octobre 1997, soit 19 ans plus tard, dans l'urgence.

La ligne de délimitation des espaces maritimes définie par les Américains et les Mexicains (avec les deux zones sans propriétaire, dites "Trous du beignet") ©Printscreen

Mais pourquoi les Etats-Unis, pas pressés jusque-là, ont-ils mis les bouchées doubles en 1997? La raison est simple: l'enjeu pétrolier. A la fin du 20e siècle, la demande en pétrole explose et les compagnies américaines voient dans le golfe du Mexique la poule aux œufs d'or. Il était donc important de valider la frontière maritime. Du côté du Mexique, par contre, ce regain d'activités de la part du géant voisin inquiète et provoque également de la jalousie, les forages mexicains ne pouvant atteindre la profondeur de leurs rivaux.

Un territoire oublié reprend alors toute son importance aux yeux des Mexicains: l'île de Bermeja. En effet, lors du partage signé, il était convenu que chacune des deux parties se réservait 200 milles nautiques (soit 370 km) à partir de ses côtes. La règle étant valable aussi pour les îles, Bermeja pouvait alors rapporter gros aux Mexicains. Grâce à cette île, ces derniers pouvaient s'offrir la souveraineté sur El Hoyo de Dona Oeste, la zone correspondant au "Trou du beignet de l'ouest" (voir sur la carte ci-dessus). Une zone pleine de richesse puisque certaines sources évoquent l'équivalent de 22 milliards de barils de pétrole. Pour le Mexique, il faut donc coûte que coûte parvenir à localiser l'île. En septembre 1997, le bateau de la Marine mexicaine part en mission spéciale. L'équipage quadrille plus de 1000 km² autour de la position référencée et cherche même sous l'eau au cas où l'île se serait effondrée. Mais en vain.

Bermeja introuvable, le Mexique est contraint de partager le pétrole avec les Etats-Unis et, le 9 juin 2000, le président du Mexique Ernesto Zedillo et son homologue des Etats-Unis Bill Clinton signent un accord qui laisse aux Américains 40% du "gâteau", dans cette zone dite "Trou du beignet".

Tensions et théories folles

Au Mexique, dès 1997, l'affaire de la disparition de l'île fait grand bruit. Le sénateur d'opposition José Conchello, connu pour ses positions anti-américaines, intervient au Sénat. Il attaque le gouvernement, exige des explications sur de possibles négociations secrètes en cours et affirme que le "Trou du beignet" devrait être mexicain. Cependant, moins d'un an après son intervention, José Conchello meurt dans sa voiture, percuté par une remorque de camion. Certains y verront l'assassinat d'un homme qui avait découvert la vérité.

José Ángel Conchello ©Printscreen YouTube

La polémique gronde à nouveau en 2008 quand des sénateurs du Parti d'action national demandent des explications sur la disparition de Bermeja. Pour l'un d'eux, Alberto Coppola, il s'agit "d'un enlèvement d'une portion insulaire du pays dont les gouvernements précédents ont eu connaissance mais qu'ils ont caché. Nous devons connaître les responsables de cette mutilation". Coppola est convaincu que l'île se trouverait entre 40 et 50 mètres sous la surface de la mer, et que "cette immersion pourrait avoir été provoquée par l'homme". Les bruits qui courent à l'époque est une intervention de la CIA qui aurait fait disparaître l'île en la dynamitant, voire en ayant recours à l'arme... atomique.

La remise en avant de l'affaire par la classe politique porte ses fruits et une nouvelle enquête est lancée. En 2009, trois nouveaux bateaux sont envoyés pour sonder les fonds marins dans la zone en question. Un avion balaie également 10.000 km² de surface maritime et le ministère de la marine mexicaine observe des images satellites. Mais rien n'y fait: l'île demeure introuvable.

Une erreur mais une seule vérité

Finalement, il s'avère que Bermeja est une île fantôme. Elle émane d'une erreur de cartographie qui a été reproduite au fil des siècles. Les recherches effectuées dans les années 2000 avec des techniques plus modernes permettent de valider son inexistence. En effet, dans la zone en question, le fond de la mer se trouve à près de 1500 m sous la surface de le Terre et il est plat. Impossible donc qu'une intervention humaine ou un phénomène sismique soit responsable de sa disparition.

Toujours est-il qu'aujourd'hui encore, l'île de Bermeja fascine et attise les idées les plus folles. Une théorie farfelue a ainsi vu le jour sur la Toile et affirme que la famille Bush serait installée sur l'île. D'autres s'amusent encore à l'identifier sur Google Maps et à y raconter leurs récits (fictifs) de voyage...