Qui est cette juge qui pourrait jouer un rôle crucial pour Donald Trump dans son procès?

Âgée de 42 ans, Aileen Cannon est née à Cali en 1981 avant de quitter la Colombie pour Miami, où elle a grandi et étudié dans une école privée. Le reste de son parcours est discret, son ascension fulgurante. La juriste sort de l’école de droit de l’Université du Michigan en 2007. Elle officie comme greffière pour un juge en Iowa l’année suivante, avant de rejoindre le cabinet Gibson Dunn à Washington, et d’occuper le poste de procureur à Fort Pierce où elle retrouve la Floride de sa jeunesse. C’est là, en 2020, qu’elle est nommée juge fédéral par Donald Trump, douze ans après avoir entamé sa carrière, soit le minimum requis par l’association américaine du barreau pour occuper ce poste. La candidate est peu expérimentée, sa nomination validée par le Sénat à majorité républicaine.

Les décisions de la juge Cannon seront scrutées pour deux raisons. D’abord, ses prérogatives : il lui revient de fixer toutes les modalités du procès. Elle en détermine la date et peut s’arranger pour accélérer ou ralentir la procédure, éléments cruciaux en vue de l’élection présidentielle de 2024 à laquelle Donald Trump est candidat. À elle de définir en outre quels documents (souvent classés) peuvent être consultés ou non durant le procès, et quels témoignages et éléments peuvent être déposés au dossier. Avec un tel impact, mieux vaut donc compter sur son impartialité. Or, en 2022, Aileen Cannon avait jugé recevable la plainte introduite par Donald Trump contre l’enquête menée à son encontre par le FBI avant d’ordonner la suspension de celle-ci. Trois mois plus tard, elle accordait encore à Trump la désignation d’un "Special Master" chargé d’examiner documents classifiés incriminés, avant d’être déboutée par trois juges conservateurs de la cour d’appel.