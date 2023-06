Nommé le 1er octobre 2014 pour un mandat de 4 ans, M. Stoltenberg, 64 ans, a déjà effectué deux mandats et a été prolongé dans ses fonctions jusqu'au 30 septembre 2023.

Les 31 pays membres de l'Alliance lui cherchent un successeur mais ne parviennent pas à trouver un consensus, indispensable, sur un candidat.

Selon deux médias norvégiens, la radiotélévision publique NRK et le journal 'Dagens Naeringsliv' (DN), citant des sources anonymes, cela plaide pour une nouvelle reconduction de M. Stoltenberg jusqu'à un sommet prévu à Washington du 9 au 11 juillet 2024, qui marquera les 75 ans de l'Alliance atlantique.

"La guerre en Ukraine et l'adhésion encore inaboutie de la Suède (à l'Otan) sont des arguments de poids pour ne pas changer de secrétaire général maintenant", écrit DN.

Selon ces médias, M. Biden, dont le pays a une voix prépondérante sur cette question, a donc demandé, lors d'une rencontre à la Maison Blanche cette semaine, à M. Stoltenberg de rester en poste, ce qu'il aurait refusé une première fois en février d'après DN.

Mardi, "le plus puissant pays de l'Alliance a été encore plus clair: cette fois-ci, le président américain n'acceptera pas un non", précise DN.

M. Stoltenberg, lui, a toujours opté pour une formulation suffisamment vague pour ne pas complètement fermer la porte.

"Je n'ai aucunement l'intention de demander une extension" de mandat, a-t-il répété vendredi à Bruxelles, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan.

Ces informations confirment les dires de responsables de l'Alliance, selon lesquels l'Otan s'achemine vers une reconduction du Norvégien.

Donnée parmi les favoris, la Première ministre danoise Mette Fredriksen serait, elle, hors course à ce stade mais elle pourrait prendre le relais l'an prochain, précise DN.