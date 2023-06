À lire aussi

La Portage Animal Protective League (PAPL) explique avoir reçu une plainte concernant une odeur nauséabonde provenant de la maison. Un fonctionnaire du Portage County Dog Warden’s Office s’est alors rendu sur place le vendredi 16 juin. Mais celui-ci a fait une sombre découverte : “des chiens empilés dans des caisses, sur des étagères, des meubles et des tables” et “beaucoup d’autres dans des congélateurs”, explique-t-il. Il a d’ailleurs dû contacter la PAPL afin d’obtenir du renfort et un mandat de perquisition.

La plupart des chiens étaient issus de petites espèces, telles que des Chihuahuas, des Yorkshires, des Maltais et des Shih Tzus. Certains étaient identifiés auprès de l’association Canine Lifeline. La PAPL a aussi mentionné l’insalubrité de la maison, qui était “sale” et “couverte d’excréments et d’urine”. Le fonctionnaire envoyé sur les lieux a d’ailleurs dû se munir d’un équipement de protection et un respirateur.

La directrice du PAPL indique que les chiens ont été “victimes de négligence” et qu’elle travaillait avec les autorités pour engager des poursuites pénales à l’encontre du propriétaire de la maison.