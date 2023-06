Un professeur avance deux théories possibles pour expliquer la disparition du sous-marin d'observation du Titanic

Porté disparu depuis lundi dans l’océan Atlantique, au large de l’Amérique du Nord, l’engin ne dispose d’oxygène que pour une durée de 96 heures. Le compte à rebours est donc déjà bien entamé. Trois avions américains et deux canadiens sont actuellement mobilisés pour retrouver le sous-marin. La France a annoncé mardi avoir dérouté son navire Atalante, équipé d’un robot sous-marin pour grande profondeur, vers le site de la disparition. Les inspections se font en surface ainsi que sous l’eau, à l’aide de bouées équipées de sonars. Les chercheurs se concentrent sur une région éloignée de l’Atlantique Nord où le Titanic repose à 650 kilomètres au large de Terre-Neuve, au Canada, et à quelque 4 000 mètres de fond.

Propriété de l’entreprise américaine OceanGate, le petit submersible de 6,5 mètres de long avait déjà effectué plusieurs plongées jusqu’à l’épave du Titanic. Mais ce dimanche, moins de deux heures à peine après le début de sa descente vers l’épave, le sous-marin dénommé Titan a perdu le contact avec la surface, selon les autorités.

Les causes toujours inconnues

Parmi les passagers se trouve le riche homme d’affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de l’entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï. Sa société d’aviation avait publié sur les réseaux sociaux des informations sur son expédition. L’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood sont également à bord du submersible, a annoncé leur famille. Shahzada Dawood est le vice-président du conglomérat Engro, dont le siège est à Karachi au Pakistan, qui investit dans l’énergie, l’agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

L’explorateur des fonds marins et spécialiste français du Titanic, Paul-Henry Nargeolet, faisait également partie de l’expédition, selon le post de Hamish Harding.

Sans avoir étudié l'engin lui-même, Alistair Greig, professeur d'ingénierie marine au University College London, a évoqué deux théories possibles sur la base des images de l'appareil publiées par la presse. Il estime que s'il a eu un problème d'électricité ou de communication, il pourrait être remonté à la surface, flottant "en attendant d'être retrouvé". "Un autre scénario est que la coque a été compromise", et qu'il y ait eu une fuite. "Alors le pronostic n'est pas bon", a-t-il ajouté, étant donné que "très peu de vaisseaux peuvent aller" à la profondeur à laquelle il pourrait avoir coulé.

Professeure à l'École polytechnique de l'UCLouvain, Aude Simar complète ces hypothèses : "Il s'agirait de savoir si les dispositifs de sécurité étaient opérationnels et s'ils ont été vérifiés à intervalles réguliers. Est-ce que l'habitacle était capable de tenir la pression ? Si la structure en elle-même est intacte, le problème peut en revanche provenir des joints. Des soudures ont pu lâcher… Des fissures ont pu se produire avec le temps ou à cause de la surpression, ce qui a pu conduire à une rupture", explique-t-elle.

Le journaliste de CBS, David Pogue, qui a voyagé à bord du submersible l'année dernière, a précisé à la BBC que les passagers étaient enfermés à l'intérieur de la capsule principale, verrouillée par des boulons et ne pouvaient en sortir seuls. Sur Twitter, il a rappelé que l'engin "s'est perdu pendant quelques heures l'été dernier", lorsque lui-même était à bord.

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2 224 passagers et membres de l’équipage, près de 1500 ont péri, dont des hommes d’affaires et des aristocrates. La catastrophe a été considérée comme un exemple d’orgueil démesuré, car le navire avait été présenté comme un miracle de l’ère industrielle et insubmersible.