Disparition du sous-marin Titan: "nous ne connaissons pas l'origine des bruits détectés"

"Je ne peux pas vous dire ce que sont ces bruits. Ce que je peux vous dire, et c'est le plus important, c'est que nous cherchons là où les sons" ont été captés, a déclaré le capitaine Jamie Frederick lors d'un point-presse à Boston. Il a ajouté qu'il fallait "rester optimistes et garder espoir", alors que les réserves d'air respirable devraient s'épuiser jeudi à bord du submersible.