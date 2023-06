Le sous-marin disparu sera bientôt à court d’oxygène

À lire aussi

Un tel accident était-il prévisible ? C'est ce que laisse penser une plainte datant 2018, qui affirme que David Lochridge, un ex-dirigeant de l'entreprise OceanGate Expeditions, qui organise ces escapades sous-marines pour clients fortunés, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du sous-marin. Selon M. Lochridge, le hublot situé à l'avant du submersible a été conçu pour résister à la pression ressentie à 1 300 m de profondeur, et non à 4 000 m. L'entreprise "a refusé de payer le fabricant pour qu'il construise un hublot conforme à la profondeur requise de 4 000 m", affirme-t-il. Et il n'est pas le seul à avoir fait part de ses inquiétudes. Les membres du groupe Marine Technology Society, qui rassemble des entreprises spécialistes des technologies marines ont, eux aussi, fait part de leur "inquiétude unanime" à propos du Titan, dans une lettre envoyée à Stockton Rush, le CEO d'OceanGate, en mars 2018. Ce dernier se trouve aujourd'hui à bord du sous-marin disparu. Ils soulignaient leurs craintes que "l'approche expérimentale" d'OceanGate n'ait "des conséquences négatives qui auraient de graves répercussions sur tous les acteurs du secteur".

Là où les sous-marins des grandes profondeurs utilisent l'acier ou le titane, le Titan est lui composé à la fois de titane et de fibre de carbone afin de garantir la légèreté du vaisseau. Pour Jan Opderbecke, responsable de l'unité Systèmes Sous-Marins de l'Ifremer, la fibre de carbone "plus légère que le titane et plus maniable permet de réaliser des formes complexes, mais elle résiste moins à la pression de l'eau sur le long terme".