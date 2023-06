L’État de New York s’érige en bastion du droit à l’avortement

Kathy Hochul entend bien faire de l’État de New York, dont elle est la gouverneure depuis août 2021, un bastion du droit à l’avortement, tant en facilitant l’accès à l’IVG qu’en protégeant de façon optimale les femmes qui y ont recours, et les médecins qui la pratiquent. Avant même la décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause ce droit, en juin 2022, la Démocrate avait pris des mesures préventives pour en contrer l’impact. L’arsenal législatif n’a cessé de s’étoffer depuis et Mme Hochul va encore y ajouter une pièce en promulguant une nouvelle loi adoptée mardi par l’Assemblée de l’État pour protéger les médecins qui traitent à distance des patientes habitant hors de ses frontières.