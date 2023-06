Le procès qui vient de s’ouvrir pourrait enterrer définitivement pour Jaïr Bolsonaro (qui a annoncé la veille qu’il ne serait pas présent à l’audience) tout espoir de reconquérir la présidence en 2026, il pourrait aussi mettre définitivement fin à toute sa carrière politique.

L’ancien chef de l’État (2019-2022), qui se dit innocent, est poursuivi pour s’en être pris à la justice électorale et avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité du vote électronique, quelques mois avant les élections remportées par son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Dans un discours en juillet 2022 à la résidence présidentielle de l’Alvorada, et retransmis sur la télévision publique, M. Bolsonaro avait déclaré devant des diplomates vouloir “corriger des failles” dans le vote électronique avec la “participation des forces armées”, sans fournir la moindre preuve de ses allégations.

Son “Capitole”

Pour ces propos, l’ex-capitaine de l’armée de 68 ans pourrait être déclaré inéligible à des mandats publics pendant huit ans. Le parquet le poursuit pour “abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication”. Durant toute sa campagne, il avait agité le risque de fraude, attisant la colère de ses partisans les plus radicaux qui, le 8 janvier, quelques jours seulement après l’entrée en fonction de Lula, avaient attaqué les sièges des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à Brasilia. Des scènes saisissantes qui avaient rappelé l’assaut mené, deux ans auparavant, par des partisans de l’ancien président américain Donald Trump sur le Capitole à Washington.

Affaires en série

Le procès qui vient de s’ouvrir n’est que le début d’une série de rendez-vous judiciaires pour Jair Bolsonaro visé, notamment, par cinq enquêtes devant le Tribunal suprême fédéral (STF) qui pourraient lui valoir des peines de prison. Quatre d’entre elles portent sur des délits présumés commis durant son mandat, la cinquième porte sur des soupçons d’incitation de ses partisans à prendre part aux émeutes du 8 janvier à Brasilia.

Comme il ne bénéficie plus des privilèges liés à son ancien statut de président de la République, il fait aussi l’objet de poursuites en première instance pour “subversion” pour sa participation à des manifestations aux slogans antidémocratiques le 7 septembre 2021, dossier pour lequel il risque jusqu’à 40 ans de prison.

Et la liste des ennuis judiciaires ne s’arrête pas là, Bolsonaro est aussi visé par une enquête de la Police fédérale pour des bijoux offerts par l’Arabie saoudite, dont certains seraient entrés au Brésil sans être déclarés en 2019. Parmi ces bijoux, une parure de diamants destinée à Madame Bolsonaro, évaluée à trois millions d’euros.