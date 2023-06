Sous-marin disparu : cet ancien journaliste raconte comment il a aussi été coincé au fond de l'océan lors d'une expédition près du Titanic

L'ancien reporter scientifique raconte un souvenir aussi "éprouvant" que "terrifiant". Tandis que la descente vers l'épave s'est déroulée en 2h30 sans accroc, c'est bien l'arrivée sur place qui s'est avérée problématique. "C'était très émouvant, du moins jusqu'à ce qu'on arrive au fond et qu'on s'approche d'un champ de débris, où sont échoués des morceaux du Titanic", raconte-t-il. Ainsi, alors que le petit submersible découvre l'épave, un courant d'eau rapide le projette droit vers l'une des pales d'hélice du Titanic. L'équipage de trois personnes est alors coincé derrière l'hélice de la célèbre épave, tandis que le pilote lutte pour sortir de cette situation critique. C'est après envrion une heure de manoeuvres qu'il réussit enfin à extirper le submersible de l'hélice. "Je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai pensé à ma femme, et une petite voix dans ma tête m'a dit: 'c'est comme ça que ça va se terminer pour toi', raconte-t-il. Il n'y a rien autour de vous, rien. C'est littéralement 360° de néant, il n'y a personne pour vous sauver, rien. C'est comme être bloqué sur la Lune."

Un traumatisme tenace

Aujourd'hui, l'ancien reporter s'est promis de ne plus jamais retourner sous la mer : "C'est un sentiment que je garderai en moi toute ma vie. Ce n'est pas juste descendre sous l'eau. À 4000 mètres de profondeur, la pression est telle qu'elle peut vous tuer instantanément."

Il comprend d'autant plus ce que peuvent ressentir aujourd'hui les passagers du Titan : "J'espère et je prie pour que ces personnes soient retrouvées en vie. Ça me rend malade pour eux car je sais exactement comment ils se sentent. Je le sais, j'étais à leur place".