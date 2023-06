David Concannon, le conseiller juridique d’OceanGate Expedition, l’entreprise responsable de l’expédition du Titanic, a été sauvé par le destin alors qu’il devait embarquer dans la capsule.

“Comme je l’ai annoncé la semaine dernière, j’étais censé participer à cette expédition et à cette plongée, mais j’ai dû annuler pour m’occuper d’un problème urgent avec un client”, explique-t-il sur Facebook. En effet, face à l’inquiétude de ses proches au courant de son expédition prochaine, le conseiller juridique a voulu rassurer son entourage. “Hier soir, on m’a appelé et on m’a demandé de fournir toute l’assistance possible pour assurer le retour en toute sécurité de toutes les personnes se trouvant dans le sous-marin. Bien entendu, j’ai immédiatement accepté”, continue David Concannon.

”Je sais que vous vous préoccupez de ma sécurité et de celle de tous ceux qui se trouvent en mer, mais je vous prie d’arrêter d’appeler, d’envoyer des SMS, des messages et toute autre forme de communication pendant cette période critique”, demande-t-il à ses proches. “Vous interférez avec des communications plus importantes qui doivent être faites pour résoudre cette situation le plus rapidement et le plus sûrement possible. Nous vous remercions de votre attention.”

À présent, il ne reste que quelques heures d’oxygène aux passagers du sous-marin tandis que les recherches se poursuivent frénétiquement.