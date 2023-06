Disparition du Titan: le passager de 19 ans était "terrifié" par l'expédition

À bord du Titan se trouvaient un explorateur français passionné par le Titanic, Paul-Henri Nargeolet, l'aventurier et milliardaire britannique Hamish Harding, le PDG de la société constructrice du sous-marin (OceanGate), Stockton Rush, et un homme d'affaires pakistanais - Shahzada Dawood - et son fils de 19 ans, Suleman. D'après les proches de ces deux Pakistanais, Suleman était très stressé à l'idée de prendre part à l'expédition vers le Titanic.

C'est la tante du jeune homme - la soeur aînée de Shahzada -, qui a confié l'angoisse de Suleman à NBC News. "Il a dit à un proche qu'il était terrifié et qu'il n'était 'pas très chaud' d'aller explorer l'épave", a raconté Azmeh Dawood. Selon elle, son neveu a tout de même décidé de monter à bord du sous-marin car l'expédition se déroulait le week-end de la fête des pères et il a voulu faire plaisir au sien, pour vivre "l'expérience de sa vie, comme lui". "C'était une occasion de se rapprocher", a-t-elle ajouté, submergée par l'émotion.