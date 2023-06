"J’ai enfreint quelques règles pour faire ce sous-marin": une interview polémique du PDG d’OceanGate ressurgit après l’implosion du Titan

Ce dernier, âgé de 61 ans, était très fier de son submersible expérimental, construit dans un alliage de fibre de carbone et de titane, alors que les sous-marins sont habituellement fabriqués en acier et titane. Le Titan était le seul submersible à cinq places au monde à pouvoir descendre près de l’épave du Titanic, à une profondeur de 4000 mètres. Mais il n’était certifié par aucun organisme, comme l’indiquait le document que les passagers devaient signer avant de monter à bord. “Ce navire expérimental n’a pas été approuvé ou certifié par un organisme de réglementation, et pourrait causer des blessures physiques, des traumatismes émotionnels ou la mort”, pouvait-on lire dans cette décharge.

Stockton Rush, décrit comme “un aventurier casse-cou”, se vantait d’avoir innové dans ce domaine. Dans une vidéo filmée par l’acteur mexicain Alan Estrada et diffusée l’année passée sur la chaîne Youtube de ce dernier, en visite dans le Titan, le PDG d’OceanGate confie avoir outrepassé certains conseils pour fabriquer son sous-marin. “Je voudrais qu’on se souvienne de moi comme un innovateur. Je pense que c’est le général MacArthur qui disait 'On se souvient de toi pour les règles que tu enfreins'. Et vous savez, j’ai enfreint quelques règles pour réaliser (le Titan, ndlr), grâce à ma logique et mon sens de l’ingénierie. Pour l’alliage des fibres de carbone et du titane par exemple, selon les règles, on ne fait pas ça. Eh bien, je l’ai fait”, déclare Stockton Rush tout sourire face à la caméra. Des mots qui sonnent plus douloureusement désormais…