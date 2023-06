Les frasques de Hunter Biden s'invitent dans la campagne présidentielle de son père

Joe Biden pensait en avoir terminé avec le fardeau politique que n’a cessé de représenter ce fils devenu la cible des Républicains, déterminés à exploiter ses errements pour discréditer le Président. Hunter s’est résolu à plaider coupable dans deux affaires distinctes de fraude fiscale et d’infraction à la législation sur les armes, une transaction qui, si elle est acceptée par le juge (l’audience est prévue le 26 juillet), mettra fin à cinq ans d’enquête et évitera au fils Biden d’aller en prison.

Club de golf ou boîte à hôtesses

Las ! Les Républicains ont rendu public le témoignage, devant la Commission des voies et moyens de la Chambre, d’un agent du service des impôts (IRS), Gary Shapley. Devenu donneur d’alerte, celui-ci a fait un lot de révélations scabreuses sur les fausses déclarations au fisc de Hunter Biden, mais aussi sur son mode de vie. Le paiement de prostituées était, par exemple, travesti en frais professionnels et une prétendue cotisation à un club de golf cachait, en réalité, l’inscription à un sex club de Los Angeles.

Shapley a aussi fourni des documents qui tendent à étayer les principales critiques des Républicains à l’encontre de Hunter Biden : sa propension à capitaliser sur la réputation et les réseaux de son père, surtout quand il était le vice-président de Barack Obama, de 2009 à 2016, pour favoriser ses affaires, notamment en Chine et en Ukraine. Sans qu’on sache, toutefois, si Joe Biden s’est ou non prêté au jeu.

Des anomalies

Gary Shapley accuse surtout le ministère de la Justice d’avoir très mollement mené l’enquête sur les suspicions de fraude fiscale. Ce reproche est corroboré par un enquêteur de l’IRS, dont la déposition a également été publiée jeudi, mais sous couvert d’anonymat. Ce témoin mentionne des pratiques “totalement anormales” comme l’interdiction qui lui fut signifiée d’interroger les enfants de Hunter Biden, alors que celui-ci avait sollicité une exonération pour des versements en leur faveur. Il s’agissait d’une procédure de routine, mais visiblement, dans le cas des petits-enfants du Président, l’initiative dérangeait.

Un procureur nommé par Trump

Le ministère de la Justice a balayé ces accusations en rappelant que le procureur général du Delaware, David Weiss, avait toute latitude pour conduire l’enquête comme il le voulait. Nommé par Donald Trump, il ne saurait être suspecté de vouloir ménager la famille Biden. Shapley assure pourtant qu’il aurait évoqué des entraves à son travail.

Les charges retenues contre Hunter Biden sont relativement mineures et la page judiciaire pourrait être rapidement tournée. Il reste pour Joe Biden le coût moral et politique, d’autant plus lourd à supporter que le Président ne cesse de répéter qu’il est “fier” de son fils. La souffrance doit être d’autant plus grande qu’il aurait certainement aimé voir Hunter faire campagne à ses côtés, comme il le fit en 2008.