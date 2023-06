Mercredi, l’espoir était remonté quand des “bruits de chocs” avaient été entendus par des avions P-3 canadiens déployés dans le cadre des recherches, mais il s’est avéré finalement que ces sons n’avaient rien à voir avec le Titan. Ensuite, présumant alors du pire, des débris de l’appareil avaient été découverts non loin du Titanic jeudi matin, grâce au robot français Victor 6000, qui a pu plonger jusqu’à l’épave, située à 4000 mètres de profondeur dans l’Atlantique. Et ce vendredi, le Wall Street Journal et CNN ont dévoilé que l’US Navy avait, dès dimanche, “détecté une anomalie pouvant correspondre à une implosion ou une explosion dans la zone où le Titan opérait quand les communications ont été perdues”.

Le Titan a donc subi, selon les mots des garde-côtes qui géraient les recherches, “une implosion catastrophique” qui n’a laissé aucune chance à ses cinq occupants. Mais comment cela est-il possible ?

Depuis le début des recherches, des critiques visant la société organisatrice de l’expédition, OceanGate, ont (re) fait surface. Un cadre de l’entreprise, David Lochridge, affirmait avoir été licencié en 2018 après avoir confié ses inquiétudes quant à la sécurité du Titan. Il pointait notamment “une conception expérimentale” du sous-marin, et “le refus d’OceanGate de procéder à des essais cruciaux et non-destructifs” pour tester la coque de son appareil. Selon lui, le hublot du submersible était conçu pour résister à une pression ressentie à 1300 mètres de profondeur, mais pas à 4000 mètres. Un journaliste de CBS, qui avait pris part à l’une des expéditions du Titan en 2022, avait témoigné du côté “MacGyver” et “improvisé” des pièces utilisées à l’intérieur du sous-marin.

Un défaut de construction est-il donc à l’origine de l’implosion du Titan ?

Auprès de Sky News, un ancien pilote de sous-marin à la Royal Navy a donné deux hypothèses. Selon lui, le problème provient soit de l’écoutille (ouverture pour y entrer) du Titan, soit d’un défaut de la coque. Dans le premier cas, Ryan Ramsey pense que la “porte d’entrée” du submersible, qui isolait l’équipage de l’océan et se refermait grâce à des boulons depuis l’extérieur, “a subi une défaillance (une fuite par exemple, ndlr), qui a ensuite provoqué l’effondrement de la coque sous l’effet de la pression”.

L’autre possibilité est que la coque de l’appareil était défectueuse avant de plonger dans l’Atlantique et “elle s’est rompue sous l’effet de la pression, provoquant le même résultat”, a expliqué l’ancien pilote. Dans les deux cas, l’implosion a été instantanée et les passagers n’ont pas eu le temps de se rendre compte de ce qu’il se passait, a-t-il souligné. “C’est le seul point positif…”.

Cette deuxième option est privilégiée par Erik Hasselman, directeur d’une entreprise de construction de sous-marin. Pour lui, OceanGate a pris “des risques en toute conscience” en élaborant un sous-marin avec des “techniques expérimentales”, explique-t-il auprès de Het Laatste Nieuws. En effet, le Titan était composé d’une coque en carbone et en titane, matériaux “qui ne sont pas connus pour être très fiable pour la fabrication d’un 'contenant' sous pression”, contrairement à l’acier, a souligné Erik Hasselman. Le sous-marin d’OceanGate n’était tout simplement pas assez solide selon lui, d’autant plus qu’il n’y a jamais de solution de secours pour un problème de pression trop forte sur la coque d’un sous-marin, a-t-il pointé.

Il est aussi possible que le hublot de l’appareil n’a pas supporté une nouvelle plongée et se soit ouvert ou fendillé sous l’effet de la pression dans l’eau. La “fenêtre” mesurait presque 50 centimètres de diamètre, ce qui est presque trois plus grand que pour la majorité des autres sous-marins, note BFMTV. Ce grand hublot avait été conçu pour permettre aux cinq passagers d’observer l’épave du Titanic. “Mais à cette profondeur, une fissure de la largeur d’une épingle suffit pour tout faire imploser en quelques millisecondes”, a affirmé le journaliste François Pomès sur la chaîne française.